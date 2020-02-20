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20.02.20 10:38

В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве проходят мероприятия в память о Героях Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В центре Киева началось Шествие Достоинства в память о Небесной Сотне, которое пройдет по маршруту Крепостной переулок - ул. Михаила Грушевского - ул. Крещатик - Аллея Героев Небесной Сотни.

Принимают участие раненые активисты Евромайдана, представители семей Героев Небесной Сотни, представители Самообороны Майдана, участники АТО и ООС и др.

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По завершении шествия возле Креста памяти на Аллее Героев Небесной Сотни состоится поминальная панихида и возложение цветов.

В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 01
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 02
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 03
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 04
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 05
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 06

В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 07
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 08
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 09
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 10
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 11
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 12
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 13
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 14
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 15
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 16
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 17
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 18
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 19
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 20
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 21
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 22
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 23
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 24
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 25
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 26
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 27
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 28
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 29
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 30
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 31
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 32
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 33
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 34
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 35
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 36
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 37
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 38
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 39
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 40
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 41
В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни 42

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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