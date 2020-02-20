Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
20.02.20 11:41

Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Во время карантина за ними будут наблюдать квалифицированные врачи и медсестры.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев эвакуированных из КНР. Во время карантина за ними будут наблюдать квалифицированные врачи и медсестры. ... Полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет с эвакуированными украинцами направляется в аэропорт "Харьков". ФОТО

Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко 01
Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко 02
Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко 03
Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко 04
Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко 05
Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко 06
Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко 07

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100