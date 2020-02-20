Термобарический заряд от РПГ производства РФ найден на Луганщине. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, во время разминирования вблизи участка разведения войск в районе Станицы Луганской обнаружено военное средство поражения производства РФ 2003 года – термобарический заряд ТБГ-7В от РПГ-7В.

"Указанный боеприпас не изготавливается в Украине, не находится на вооружении Вооруженных сил Украины и используется исключительно армией РФ", - подчеркивают в штабе.

Прокуратура Луганской области совместно с работниками Военной контрразведки СБУ и оперативно-тактической группировки "Север", которые входят в состав Объединенных сил, задокументировали этот факт. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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