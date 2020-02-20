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20.02.20 13:06

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар. ФОТОрепортаж

Большое количество автомобилей в 10 километрах от Новых Санжар стоят пробке.

Об этом сообщает местное издание kolo.news, информирует Цензор.НЕТ.

Людей не пропускают в направлении Новых Санжар, кроме скорых, полиции, автомобилей и автобусов Национальной гвардии.

Водители рассказывают, что уже час стоят в пробке.

"Едем из Полтавы в Новые Санжары на работу. Но, пожалуй, сегодня работать не будем", - прокомментировал один из мужчин.

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Огромная пробка образовалась на дороге Полтава - Кременчуг в районе Новых Санжар 01
Огромная пробка образовалась на дороге Полтава - Кременчуг в районе Новых Санжар 02
Огромная пробка образовалась на дороге Полтава - Кременчуг в районе Новых Санжар 03
Огромная пробка образовалась на дороге Полтава - Кременчуг в районе Новых Санжар 04
Огромная пробка образовалась на дороге Полтава - Кременчуг в районе Новых Санжар 05
Огромная пробка образовалась на дороге Полтава - Кременчуг в районе Новых Санжар 06

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

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