Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает местное издание kolo.news, информирует Цензор.НЕТ.

Людей не пропускают в направлении Новых Санжар, кроме скорых, полиции, автомобилей и автобусов Национальной гвардии.

Водители рассказывают, что уже час стоят в пробке.

"Едем из Полтавы в Новые Санжары на работу. Но, пожалуй, сегодня работать не будем", - прокомментировал один из мужчин.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.