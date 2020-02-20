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20.02.20 15:58

Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова. ФОТОрепортаж

Министерство внутренних дел и Госпогранслужба опубликовали фотографии, сделанные в аэропорту Харькова после прилета туда украинского пассажирского спецрейса "PQ 7302" с эвакуированными из КНР гражданами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, самолет с эвакуированными из пораженной коронавирусом Ухани гражданами приземлился в аэропорту Харькова сегодня в 11:49. До этого он сел в аэропорту "Борисполь" для дозаправки.

Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 01
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 02
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 03

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Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 04
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 05
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 06

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Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 07
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 08
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 09

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Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 10
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 11
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 12

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Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 13
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова 14

Фото: МВД/ГПСУ

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

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