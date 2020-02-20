Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, самолет с эвакуированными из пораженной коронавирусом Ухани гражданами приземлился в аэропорту Харькова сегодня в 11:49. До этого он сел в аэропорту "Борисполь" для дозаправки.







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Фото: МВД/ГПСУ

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.