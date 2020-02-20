Директор госпредприятия задержан во время получения 550 тыс. грн взятки за продление договора на охрану, - ГБР. ФОТОрепортаж

По предварительной информации, руководитель госпредприятия, подчиненного Государственной регуляторной службе Украины, требовал и получил от директора общества взятку в размере 550 000 гривен. За "вознаграждение" он обещал не создавать препятствий в осуществлении деятельности общества и продлить договор на охрану территории государственного предприятия, говорится в сообщении ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас продолжаются обыски по месту работы и жительства задержанного.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Хмельнитчине чиновник ГФС задержан на взятке 20 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР. ФОТО

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.











Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура города Киева. Оперативное сопровождение - Главное управление СБ Украины в городе Киеве и Киевской области.

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.