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20.02.20 20:31

Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах. ФОТО

Журналист Александр Махов, который сейчас находится в Новых Санжарах Полтавской области, рассказал, что в автобусе с эвакуированными украинцами разбили окна, а корреспондентов забросали камнями.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Пассажиры и члены экипажа спасательной миссии прибыли в Новые Санжары. Протестующие разбили окна в автобусе. Забросали камнями нашу группу. Пострадавших нет", — отметил журналист.

Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах 01Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах 02Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах 03

Ранее Александр Махов рассказывал в Фейсбуке о том, как проходит эвакуация украинцев из Уханя.

"Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводник, пилоты и медики — все добровольцы, полетели забирать своих. Потому что Украина своих не бросает", — написал он 7 часов назад.

"Позорище", — добавил тогда журналист.

Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах 04

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