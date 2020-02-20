На Майдане Незалежности прошла акция "Майдан. Борьба продолжается", участники переместились к Офису Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Любые попытки опорочить имена Небесной сотни и отбелить убийц в погонах будут бесполезны. Мы покажем, что Майдан есть кому защитить. Наша борьба за Украину и наших героев продолжается!", - заявили организаторы мероприятия.









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После митинга на Майдане участники направились к Офису Президента на Банковой. Они намерены выразить недовольство кадровой политикой президента Зеленского и его уступкам в переговорах с Россией.

"Вместо того, чтобы должным образом продолжить дело, за которое погибла Небесная Сотня, власть стала на путь капитуляции перед агрессором. Кадровые назначения, заявления и действия власти недвусмысленно дают понять, что команде Президента нужен "мир любой ценой", - заявили организаторы.





Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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