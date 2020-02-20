Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
20.02.20 20:58

На Майдане Незалежности прошла акция "Майдан. Борьба продолжается", участники переместились к Офису Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на На Майдане Незалежности прошла акция "Майдан. Борьба продолжается 20.02/Киев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Любые попытки опорочить имена Небесной сотни и отбелить убийц в погонах будут бесполезны. Мы покажем, что Майдан есть кому защитить. Наша борьба за Украину и наших героев продолжается!", - заявили организаторы мероприятия.

На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 01
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 02
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 03
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 05
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 06
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 07
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 08
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 09
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 10
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 11

Смотрите: "Когда будут наказаны убийцы моего сына?": родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 12

После митинга на Майдане участники направились к Офису Президента на Банковой. Они намерены выразить недовольство кадровой политикой президента Зеленского и его уступкам в переговорах с Россией.

"Вместо того, чтобы должным образом продолжить дело, за которое погибла Небесная Сотня, власть стала на путь капитуляции перед агрессором. Кадровые назначения, заявления и действия власти недвусмысленно дают понять, что команде Президента нужен "мир любой ценой", - заявили организаторы.

На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 13
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 14

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Служи народу", "Нам не pohuy" и "Зае...ало!": под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100