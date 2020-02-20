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20.02.20 23:00

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля. ФОТОрепортаж

На протяжении рабочего дня 20 февраля нардепы продолжали принимать законы и заниматься другими делами. Из 4 тысяч поправок к Закону о продаже земли на 20 февраля уже рассмотрели 1193.

Работа ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 01

Начало работы ВР


Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 02

Нардер Ковалев с коллегой Путровой из "Слуги народа"

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 03

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 04

Путрова с другим "слугой народа" Дубновым 

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 05

Николай Галушко из "Слуги народа"  в ярком свитере 

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 06

"Слуга народа" Брагар сколлегой

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 07
Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 08

Нардеп  Аллахвердиева с коллегой со "Слуги народа"

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 09

"Слуга народа" Забуранная с кофе и коллегами

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 10
Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 11

"Слуги народа" Культенко и Радуцкий 

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 12

"Слуга народа" Радуцкий 


Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 13

Сопредседатель фракции "Слуга народа" Корниенко

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 14

Консультации Кальцева со спикером Разумковым

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 15
Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 16

Докладчик по законопроекту о рынке земли - Сольсикй

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 17

"Слуга народа" Пашковский оперся на мебель в зале ВР

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 18

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 19

"Слуги народа" Гетманцев и Кинзбурская - задушевная беседа 

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 20

Вице-спикер Стефанчук и нардеп от ОПЗЖ Кальцев 

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 21

"Слуги народа" Сольский и Мотовиловец

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 22

"Слуга народа" Копанчук

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 23

Нардепы от "ЕС" Геращенко и Кубив

Нога Пашковского на мебели ВР и рассмотрение поправок в законопроекте о продаже земли - работа ВР 20 февраля 24

Депутатский кофе

Фото - Цензор.НЕТ

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