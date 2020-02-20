Во Львове со стрельбой похитили мужчину, полиция освободила его и открыла производство о хулиганстве. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"На перекрестке улиц Научной-Симоненко во Львове неизвестные сделали несколько выстрелов, а затем силой поместили прохожего в багажник легковушки "Шевроле" и в сопровождении внедорожника "БМВ" поехали в неизвестном направлении", — сказано в сообщении.

Похитителей разыскивали оперативники уголовного розыска, бойцы спецназа, сотрудники оперативных служб, территориальных подразделений полиции Львовщины и патрульные полицейские.

Вскоре оба автомобиля остановили, из багажника освободили похищенного.

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"Сейчас полицейские устанавливают личность потерпевшего и анкетные данные задержанных. По факту следователи открыли уголовное производство по предварительной квалификацией - ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — сказано в сообщении.

В полиции отметили, что наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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