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21.02.20 09:55

"Шевронов своих не скинул": "Квартал-95" в День Героев Небесной Сотни опубликовал неоднозначный пост. ФОТО

Вчера, 20 февраля, в день памяти Героев Небесной Сотни, студия "Квартал 95" опубликовала часть текста своей песни со строками "Шевронов своих не скинул" и иллюстрировала его фотографией Героев Небесной Сотни. В сети данный пост у многих пользователей вызвал возмущение.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий пост студия разместила на странице в сети Facebook.

"Я не забуду огонь в центре столицы,
И мужественные вокруг лица - страна сильных людей!
Я помню, кто за страну сгинул,
Шевронов своих не скинул. Страна мужественных людей", - говорится в сообщении.

Это фрагмент текста песни, которую артисты исполняли в 2017 году. Слова о шевронах касались украинских воинов в Крыму, которые не предали свою страну и выступили против российских оккупантов. 

20 февраля - День Героев Небесной Сотни, годовщина расстрелов на Майдане.

Напомним, в декабре 2013 года года артисты "Квартал-95" шутили о Евромайдана: "Виктор Федорович, у меня вопрос по физике. Если беркуту выдать эбонитовые палочки, а майдановцев одеть в шерстяную одежду - так мы сможем добывать электричество".

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Шевронов своих не скинул: Квартал-95 в День Героев Небесной Сотни опубликовал неоднозначный пост 01

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