Нацгвардеец торговал оружием на Донетчине, у него обнаружили гранаты и гранатомет, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, срочник одной из воинских частей незаконно скупал оружие для дальнейшей перепродажи. Товар злоумышленник хранил в специально оборудованном тайнике на берегу моря. Покупателей он подыскивал среди своих знакомых.

Правоохранители задержали военнослужащего во время очередной попытки сбыта двух гранат Ф-1.

В ходе обысков в квартире злоумышленника и в месте хранения оружия также обнаружен ручной противотанковый гранатомет.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления источников происхождения военных средств поражения и покупателей оружия.

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