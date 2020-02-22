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22.02.20 09:14

96 взрывоопасных предметов и патронов времен Второй мировой войны нашли возле школы в Запорожской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Орехове Запорожской области на территории школы нашли 96 гранат, запалов и других взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"20 февраля во время ремонтно-строительных работ на территории УВК №2 имени академика Лазаряна в г. Орехов по вул. Йохана Янцена рабочие обнаружили подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные", - говорится в сообщении.

Учебный процесс в заведении не был нарушен, поскольку школьники находились на карантине.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы будут уничтожены в специально отведенном месте соответственно подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил безопасности.

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96 взрывоопасных предметов и патронов времен Второй мировой войны нашли возле школы в Запорожской области, - ГСЧС 01
96 взрывоопасных предметов и патронов времен Второй мировой войны нашли возле школы в Запорожской области, - ГСЧС 02
96 взрывоопасных предметов и патронов времен Второй мировой войны нашли возле школы в Запорожской области, - ГСЧС 03
96 взрывоопасных предметов и патронов времен Второй мировой войны нашли возле школы в Запорожской области, - ГСЧС 04

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