96 взрывоопасных предметов и патронов времен Второй мировой войны нашли возле школы в Запорожской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"20 февраля во время ремонтно-строительных работ на территории УВК №2 имени академика Лазаряна в г. Орехов по вул. Йохана Янцена рабочие обнаружили подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные", - говорится в сообщении.

Учебный процесс в заведении не был нарушен, поскольку школьники находились на карантине.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы будут уничтожены в специально отведенном месте соответственно подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил безопасности.

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