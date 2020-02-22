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22.02.20 10:36

Пытаясь сбежать с места ДТП, водитель насмерть сбил женщину в Запорожье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

После столкновения с автомобилем водитель пытался скрыться с места ДТП. Выехав на тротуар он сбил насмерть 56-летнюю женщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

Предварительно установлено, что 21 февраля около 15:05 водитель автомобиля "Дэу Ланос" 1986 года рождения на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Добролюбова допустил столкновение с автомобилем "Toyota Camry". Пытаясь покинуть место ДТП, он выехал на полосу встречного движения, на тротуар распределительного газона, где совершил наезд на женщину-пешехода. После чего столкнулся с бетонными отбойником.

В результате аварии женщина 1964 года рождения от полученных травм скончалась в карете скорой помощи.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

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Пытаясь сбежать с места ДТП, водитель насмерть сбил женщину в Запорожье, - Нацполиция 01
Пытаясь сбежать с места ДТП, водитель насмерть сбил женщину в Запорожье, - Нацполиция 02
Пытаясь сбежать с места ДТП, водитель насмерть сбил женщину в Запорожье, - Нацполиция 03
Пытаясь сбежать с места ДТП, водитель насмерть сбил женщину в Запорожье, - Нацполиция 04

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