Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, источники издания OBOZREVATEL в полиции сообщили, что стрельба произошла во время застолья. Одна из его участниц Марина К. сообщила, что компания выпивала с 15:00.

После женщина ушла в другую комнату отдыхать, а когда услышала выстрел, вернулась и увидела Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке.

Согласно информации источника, характер ранения и положение тела указывает на то, что предпринимателя могли убить. На момент прибытия сотрудников полиции Кожара находился в неадекватном состоянии.

Как сообщает "Дзеркало тижня", смерть наступила в результате стрельбы из пистолета Jericho 941 – наградного оружия экс-министра Кожары. Примечательно, что Кожара любил пострелять, когда выпьет.

Позже в сети появились фото и видео с места ЧП. Однако съемке пытались препятствовать неизвестные люди в костюмах.













О погибшем известно, что ранее он возглавлял компанию "Спорт медиа проект". Она занималась изданием журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году. Кроме того, Старицкий работал в агентстве Atlantic Group и ходили слухи о его назначении на должность на телеканале "Интер" в 2006 году.

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