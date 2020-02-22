Два человека пострадали при взрыве АЗС в Херсонской области, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщил начальник регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Черный в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"22 февраля в 11:23 на пульт связи 4-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве емкости на АЗС по ул. Производственной. К месту происшествия было срочно направлено 2 пожарно-спасательных автомобиля и 8 человек личного состава. По прибытию пожарные установили, что взорвалась емкость 10 куб.м. с парами газа и масла без последующего горения. Для охлаждения емкости спасательные подразделения совершили ее проливку", - сообщил он.

При взрыве пострадали два сотрудника АЗС. Один из них - 34-летний мужчина - был доставлен в Великоалександровскую ЦРБ с ожогами лица и рук 3-й степени, другой получил легкие ожоги лица и рук 2-й степени, однако от госпитализации отказался.

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Больше никто не пострадал.

На месте работают оперативные группы ГУ ГСЧС в Херсонской области и Национальной полиции. Причина взрыва устанавливается.







Фото: facebook.com/Сергій Чорний

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