Двое рыбаков утонули 22 февраля на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как сообщает пресс-служба облуправления ГСЧС, один случай произошел в селе Прудянка Дергачевского района на местном пруду.
"По предварительным данным, на водоеме рыбачил 80-летний мужчина и провалился под лед. Местные жители пытались спасти рыбака, но из-за хрупкого льда им сделать это не удалось. После чего была вызвана спасательная служба", - говорится в сообщении.
Водолазы-спасатели подняли тело на поверхность и передали правоохранителям для проведения следственных действий.
На Печенежском водохранилище вблизи села Мартовое таким же образом погиб мужчина, информируют в пресс-службе ГУ ГСЧС.
"22 февраля водолазы ГСЧС подняли из воды тело еще одного погибшего мужчины, 1961 г. н., который рыбачил на Печенежском водохранилище возле с. Мартовое", - сообщают спасатели.