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23.02.20 00:45

Двое рыбаков утонули 22 февраля на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Харьковские спасатели 22 февраля вытащили тела погибших рыбаков из водоема Прудянки и Печенежского водохранилища.

Как сообщает пресс-служба облуправления ГСЧС, один случай произошел в селе Прудянка Дергачевского района на местном пруду.

"По предварительным данным, на водоеме рыбачил 80-летний мужчина и провалился под лед. Местные жители пытались спасти рыбака, но из-за хрупкого льда им сделать это не удалось. После чего была вызвана спасательная служба", - говорится в сообщении.

Водолазы-спасатели подняли тело на поверхность и передали правоохранителям для проведения следственных действий.

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Двое рыбаков утонули 22 февраля на Харьковщине, - ГСЧС 01
Двое рыбаков утонули 22 февраля на Харьковщине, - ГСЧС 02
Фото: kh.dsns.gov.ua 

На Печенежском водохранилище вблизи села Мартовое таким же образом погиб мужчина, информируют в пресс-службе ГУ ГСЧС.

"22 февраля водолазы ГСЧС подняли из воды тело еще одного погибшего мужчины, 1961 г. н., который рыбачил на Печенежском водохранилище возле с. Мартовое", - сообщают спасатели.

Двое рыбаков утонули 22 февраля на Харьковщине, - ГСЧС 03
Двое рыбаков утонули 22 февраля на Харьковщине, - ГСЧС 04
Двое рыбаков утонули 22 февраля на Харьковщине, - ГСЧС 05
Двое рыбаков утонули 22 февраля на Харьковщине, - ГСЧС 06

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Двое рыбаков утонули 22 февраля на Харьковщине, - ГСЧС 07
Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

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