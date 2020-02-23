Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
23.02.20 09:35

У Скалецкой одинаковые условия проживания с эвакуированными в Новых Санжарах, ест то же, что и мы все, - журналист Махов. ФОТО

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая в медицинском центре в Новых Санжарах имеет одинаковые условия с эвакуированными гражданами из Китая.

У Скалецкой одинаковые условия проживания с эвакуированными в Новых Санжарах, ест то же, что и мы все, - журналист Махов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил журналист Александр Махов, который находится в медицинском центре вместе с эвакуированными.

"Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на санбазе Нацгвардии вместе с эвакуированными из Китая в одном здании. Уверяю - условия такие же, как и у всех остальных. Ест то же, что и мы все. Провела дистанционно занятия для студентов. Днем селекторное совещание. Так же дистанционно. Вечером встреча с эвакуированными",- написал Махов.

Позже вечером он добавил: "Зашел в соседний номер, а тут... Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая через скайп проводит вечернее совещание министерства по номеру медицинского центра Нацгвардии, где находятся эвакуированные из Китая".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проблем со здоровьем у эвакуированных из Китая украинцев нет, - Скалецкая. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100