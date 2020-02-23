Полицейский вымогал 400 евро у водителя за непривлечение к ответственности на Львовщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Полицейского одного из районных отделов полиции Львовщины, который воспользовался служебным положением, чтобы получить финансовую выгоду, сегодня задержали. 29-летний патрульный сектора реагирования предложил 20-летнему мужчине, которого остановил по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом, "рассчитаться" на месте", - говорится в сообщении.

Правоохранителя задержали во время получения второй части взятки в размере 300 евро.

В настоящее время одновременно проверяется причастность напарника полицейского к совершению преступления. Им готовят подозрения по ч.3 ст.368 УК Украины, а также ходатайство об избрании меры пресечения. Также не обойдется и без отстранения от должности.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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