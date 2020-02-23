3-летний мальчик ушел из дома на Виннитчине, его нашли в соседнем селе, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.

Около 12.00 в полицию обратился мужчина и сообщил об исчезновении своего малолетнего сына. Заявитель рассказал, что ребенок без присмотра взрослых играл во дворе частного дома и внезапно исчез.

По тревоге был поднят весь личный состав местной полиции и управления превентивной деятельности областного главка. Также на поиски ребенка направили дополнительные наряды групп реагирования патрульной полиции. Всего в поисках мальчика были задействованы около сотни работников различных подразделений полиции, сообщили о пропавшем ребенке и местным жителям и жителям соседних сел и районов.

Полицейские вместе с местными жителями прочесывали территорию села, лесопосадки, проверяли все помещения и места, где мог быть ребенок.

Благодаря скоординированным поисковым мероприятиям полицейские через 4 часанашли мальчика в соседнем селе. Он пришел к одному из домов. Хозяйка сразу позвонила в полицию и сообщила о найденном ребенкае Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении, врачи выясняют состояние его здоровья.



(На фото полицейский и женщина, к дому которой пришел ребенок)

В семье, кроме мальчика, есть еще один младший ребенок. Как выяснилось, в семье родители не уделяют должного внимания детям, не занимаются их воспитанием. Бытовые условия, в которых растут несовершеннолетние, не соответствуют санитарным нормам. Об этом полицейские сообщат соответствующие социальные службы, чтобы они решили вопрос о целесообразности пребывания детей в семье.

За невыполнение обязанностей по воспитанию детей родителей привлекли к административной ответственности.

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