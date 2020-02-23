Эвакуированной иностранке в Новых Санжарах понадобилась медпомощь, обострилась хроническая болезнь живота, - Минздрав. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Вчера в обсерваторе у иностранной гражданки появилась боль в животе. После осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз и проведено консультирование со специализированным профильным областным специалистом. В результате - принято решение о вызове кареты скорой помощи для проведения дополнительного обследования, диагностики и определения дальнейших путей лечения. Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм.

Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной.

"Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас иностранка чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет", - говорится в сообщении.

Остальные эвакуированные пассажиров, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы, - Минздрав



