Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице. ФОТОрепортаж

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня воскресенье и очередная проверка тюрем без предупреждения. На этот раз Винница: местное СИЗО, а также колонии №86 и №1 (вместе до 1,5 тысячи заключенных и осужденных, из которых более 300 - пожизненники)", - написал Малюська.

По мнению министра условия содержания вполне удовлетворительные, за исключением отдельных камер СИЗО в связи с переполнением.





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"Стандартная проблема со сроками пребывания в СИЗО - один из заключенных, с которым разговаривал, более четырех лет находится под следствием за кражу. Пожизненных много и им некуда себя деть, работы на всех не хватает. Некоторые из них получали еще смертную казнь в девяностых и были спасены признанием такой казни неконституционным", - отметил министр.







Малюська обратил внимание, что недавние приказы Минюста, либерализовавших пользования интернетом в тюрьмах, не выполняются.

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