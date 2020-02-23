Выставка, посвященная потерявшим детей на Донбассе матерям, прошла в чешской Праге. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Праге.

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Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

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"В Праге, в центре столицы, на Староместской площади, назло москалям и различным пропутинским бесам, состоялась фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные". Она посвящена матерям, которые потеряли своих детей на войне. Двенадцать фотографий - двенадцать историй - вроде немного, но и очень много, чтобы понять боль матерей, которые не дождались своих сыновей с фронта. Сильные духом женщины приняли участие в этом проекте, чтобы помочь тысячам других победить боль потерь и жить дальше, чтобы помочь другим держать Украину на своих плечах, в своих сердцах", - отметила одна из участниц мероприятия Зина Гаврилюк.











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Фото: facebook.com/zina.gavriljuk

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