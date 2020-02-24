Ночью в отделении банка в Деснянском районе Киева прогремел взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Взрыв произошел около 01:55, но вызов на линию "102" поступил около 03:20.

Жители соседних домов, которые находятся неподалеку, рассказали, что слышали громкий хлопок, но где именно он произошел - не было ясно. Лишь спустя полтора часа выяснилось, что эпицентр взрыва находится в отделении Таскомбанка.

От взрыва задние получило серьезные повреждения, но банкомат, который и был целью злоумышленников, остался целый. К счастью, никто не пострадал. На месте работали экипажи патрульные и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции. Именно правоохранителям предстоит выяснить детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 января по адресу улица Николая Закревского, 93а в отделении Ощадбанка на Троещине взорвали банкомат. Сила взрыва была не большой и сейф остался целый. А 30 ноября в Днепровском районе Киева двое неизвестных мужчин взорвали отделение "Ощадбанка". Главной целью злоумышленников также был банкомат. Но, уже на следующий день злоумышленников удалось задержать.











Фото и видео: сайт "Информатор"