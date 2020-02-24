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24.02.20 09:06

Мужчину, продававшего девушек в словацкие бордели, задержали на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТО

Житель Кировоградщины вербовал девушек с целью устройства их в дома разврата в Словакии. Мужчину задержали сотрудники полиции совместно с пограничниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Закарпатской области.

23-летнего мужчину задержали как раз в тот момент, когда он пытался вывезти украинок в Словакию.

Задержанный вербовал молодых девушек и в дальнейшем имел целью продать их в дома разврата в город Кошице соседнего государства, где бы их заставляли оказывать сексуальные услуги.

Задержание произошло на одном из пунктов пропуска Закарпатской области. Сейчас преступник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Готовятся необходимые материалы для объявления мужчине о подозрении и обращении с ходатайством в суд, для избрания ему меры пресечения.

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Мужчину, продававшего девушек в словацкие бордели, задержали на Закарпатье, - Нацполиция 01

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