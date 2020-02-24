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24.02.20 10:04

Генконсульство РФ в Торонто пикетировали с требованием прекратить оккупацию Крыма. ФОТОрепортаж

В Торонто (Канада) 23 февраля митинговали под посольством России представители крымскотатарской и украинской канадских общин с требованием прекратить оккупацию Крыма.

У здания Генерального консульства России в Торонто прошел митинг с требованиями прекратить незаконную оккупацию Крыма и вторжение в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Протестующие держали в руках крымскотатарскую тамгу и флаги Украины, а также - плакаты с призывами к России прекратить оккупацию Крыма и освободить всех незаконно задержанных пленников.

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Свою поддержку участникам митинга выразили депутаты федерального парламента Канады Иван Бейкер и Питер Кент, которые обратились к собравшимся с краткими спичами.

Согласно информации организаторов, опубликованной в социальных сетях, люди пришли под посольство, чтобы "сказать Владимиру Путину и российскому правительству прекратить незаконную оккупацию Крыма, положить конец вторжению в восточную Украину и освободить многих политических заключенных, которых незаконно удерживает Россия".

Собравшиеся возле посольства стояли с плакатами, украинскими и крымскотатарскими флагами.

Генконсульство РФ в Торонто пикетировали с требованием прекратить оккупацию Крыма 01
Генконсульство РФ в Торонто пикетировали с требованием прекратить оккупацию Крыма 02
Генконсульство РФ в Торонто пикетировали с требованием прекратить оккупацию Крыма 03
Генконсульство РФ в Торонто пикетировали с требованием прекратить оккупацию Крыма 04
Генконсульство РФ в Торонто пикетировали с требованием прекратить оккупацию Крыма 05
Генконсульство РФ в Торонто пикетировали с требованием прекратить оккупацию Крыма 06
Генконсульство РФ в Торонто пикетировали с требованием прекратить оккупацию Крыма 07
Генконсульство РФ в Торонто пикетировали с требованием прекратить оккупацию Крыма 08
Генконсульство РФ в Торонто пикетировали с требованием прекратить оккупацию Крыма 09
Генконсульство РФ в Торонто пикетировали с требованием прекратить оккупацию Крыма 10
Генконсульство РФ в Торонто пикетировали с требованием прекратить оккупацию Крыма 11
Генконсульство РФ в Торонто пикетировали с требованием прекратить оккупацию Крыма 12

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