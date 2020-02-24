Нацгвардия закупила новый транспорт для служебных собак. ФОТОрепортаж

"С целью внедрения новой системы перевозки служебных собак кинологическая служба совместно с управлением вооружения и техники Главного управления НГУ разработали технические требования и организовали закупку прицепов нового образца. Эти прицепы обеспечат перевозки гвардейских собак на дальние расстояния, в том числе и в зону проведения ООС", - цитирует начальника кинологической службы Главного управления Нацгвардии полковника Тараса Борита пресс-служба НГУ в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации, по своим характеристикам один образец такого транспорта позволяет перевозить около 400 кг. Конструкция прицепа в зоне размещения собак представляет собой утепленные отсеки с вентиляцией. При этом они защищены от атмосферных осадков и приспособлены к температуре окружающей среды от -40 до +50 градусов по Цельсию. Пол выполнен из противоскользящего покрытия.

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В комплект, кроме самого прицепа, входит 2 ящика для хранения специального снаряжения и корма и запасное колесо.

"Основная цель закупки нового транспорта - улучшение условий перевозки для служебных собак, которые часто бывают "в пути". Первоначально прицепы планируют применять для перемещения "четвероногих" правоохранителей в район проведения ООС, где сведенные кинологические группы выполняют поиск взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов. Уже вскоре прицепы отправятся в кинологические подразделения в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.



















