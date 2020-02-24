Спасатели нашли четверых туристов, заблудившихся на горе Петрос, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Во время прохождения туристического маршрута заблудилась группа туристов из 5 человек. Они двигались по маршруту из c. Квасы в направлении горы Петрос Раховского района. Четверо из туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения являются жителями Киева, а один из них 1993 года рождения (руководитель группы) из г. Кременец Тернопольской области.

Сначала поиски проводились тремя поисково-спасательными отделениями Раховской горной поисково-спасательной группы в составе 10 спасателей и 2 единиц техники. Впоследствии им на помощь были направлены еще 5 горных поисковиков из г. Рахов на одном автомобиле.

Поисковая операция осложнялась темным временем суток, метелью и лавинной опасностью. Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежных карниза, поэтому в 4:35 поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей.

В 5:10 на связь с ГСЧС вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону с. Богдан Раховского района.

В 06:00 24 февраля поисковые работы были восстановлены и спасатели двигались в сторону вероятного места нахождения туристов.

В 12:07 группу туристов нашли. Спасатели осуществляют сопровождение туристов к подножию горы.

К поискам были привлечены 29 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

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