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24.02.20 14:03

Митингующие перекрыли Одесскую трассу под Киевом: требуют вернуть стадион в собственность громады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На автодороге Киев-Одесса в районе поселка Чабаны ограничено движение в связи с проведением санкционированного митинга граждан. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Патрульные занимаются регулированием дорожного движения. В полиции рекомендуют водителям учесть эту информацию при планировании маршрутов.

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В свою очередь, сотрудница отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области в комментарии сообщила, что местные жители перекрыли трассу, так как хотят привлечь внимание к судебному процессу относительно возврата в собственность громады спортивного стадиона в селе Новоселки.

"В селе Новоселки есть спортивный стадион, он находится в аренде у частного предпринимателя, однако местная громада хочет расторгнуть договор аренды и вернуть стадион в собственность. По этому вопросу судебный процесс продолжается, люди таким образом пытаются привлечь к себе внимание, чтобы сельсовет вернул в собственность этот стадион", - сказала собеседница агентства.

"Не завидую тем, кто оказался в автоловушке на КПП Одесской трассы. Митингующие перекрыли полностью обе стороны. Объезд по пгт Чабаны тоже невозможен, все перекрыто", – говорится в сообщении dtp.кіеv.ua.

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Митингующие перекрыли Одесскую трассу под Киевом: требуют вернуть стадион в собственность громады 01
Митингующие перекрыли Одесскую трассу под Киевом: требуют вернуть стадион в собственность громады 02
Митингующие перекрыли Одесскую трассу под Киевом: требуют вернуть стадион в собственность громады 03
Митингующие перекрыли Одесскую трассу под Киевом: требуют вернуть стадион в собственность громады 04
Митингующие перекрыли Одесскую трассу под Киевом: требуют вернуть стадион в собственность громады 05
Митингующие перекрыли Одесскую трассу под Киевом: требуют вернуть стадион в собственность громады 06

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