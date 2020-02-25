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25.02.20 10:25

ГБР задержало советника начальника и руководителя одного из секторов Нацполиции в двух областях из-за вымогательства взятки. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований задержали одного из советников начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и начальника одного из секторов Приморского отделения полиции в Запорожской области из-за вымогательства и получение взятки в размере 5000 долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

По предварительной информации, правоохранители требовали от местной жительницы 5000 долларов США за непривлечение ее к уголовной ответственности из-за завладения домом на берегу Азовского моря мошенническим методом.

ГБР задержало советника начальника и руководителя одного из секторов Нацполиции в двух областях из-за вымогательства взятки 01

Следователи задержали правоохранителей во время получения взятки 24 февраля 2020 года.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемых должностей.

ГБР задержало советника начальника и руководителя одного из секторов Нацполиции в двух областях из-за вымогательства взятки 02

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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