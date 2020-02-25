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25.02.20 11:14

СБУ в Запорожье разоблачила полицейских на вымогательстве взяток у "черных" риэлтеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность должностных лиц Нацполиции из нескольких регионов, подозреваемых в вымогательстве средств у фигурантов уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной версии следствия, советник начальника ГУ Нацполиции Днепропетровщины и начальник сектора превенций одного из райотделов полиции Запорожской области наладили схему вымогательства неправомерной выгоды у лиц, причастных к незаконному завладению имуществом граждан.

Советника задержали в Запорожье при получении от жены одного из "черных" риэлтеров $3700 - части оговоренной взятки за непривлечение ее мужа к уголовной ответственности. Одновременно в Приморске был задержан начальник сектора.

СБУ в Запорожье разоблачила полицейских на вымогательстве взяток у черных риэлтеров 01
СБУ в Запорожье разоблачила полицейских на вымогательстве взяток у черных риэлтеров 02
СБУ в Запорожье разоблачила полицейских на вымогательстве взяток у черных риэлтеров 03
СБУ в Запорожье разоблачила полицейских на вымогательстве взяток у черных риэлтеров 04
СБУ в Запорожье разоблачила полицейских на вымогательстве взяток у черных риэлтеров 05

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.

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