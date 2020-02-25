Проверка температуры граждан, которые едут в Украину, начата в пункте пропуска "Тиса", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

"Пограничники вместе с Минздравом будут проверять температуру пассажиров, следующих из Италии. С сегодняшнего дня на границе с Венгрией, в пункте пропуска "Тиса", начато проведение температурного скрининга граждан, которые едут в Украину. Пограничники обеспечены необходимыми приборами для измерения температуры и индивидуальными средствами защиты", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Пункт пропуска "Тиса" является крупнейшим направлением въезда украинцев и граждан Италии в Украину. Еженедельно через него проходят около 500 микроавтобусов, пересекающих государственную границу Украины, направляясь в Италию и в обратном направлении, указано в сообщении.

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