В аэропорту Одессы просят сообщать об уязвимостях электронной системы, а не взламывать ее. ФОТО

Об этом напоминают в пресс-службе аэропорта Одессы, информирует Цензор.НЕТ.

В октябре 2019 года telegram-канал "Подслушано Одесса" показал взлом электронной системы аэропорта: вместо логотипов авиакомпаний на экране с расписания авиарейсов появилось изображение шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ в 2019 году нейтрализовала почти 500 кибератак на госорганы

В пресс-службе Одесского аэропорта сообщили, что хакеры также изменили и информацию об отмененных рейсах прилетающих самолетов, а их контроль распространился и на сайт, сообщало местное издание 048. До полного восстановления контроля над информационным центром мониторы с расписанием были отключены.

"По данному факту мы обратились в правоохранительные органы для защиты наших прав и предоставили необходимую информацию, чтобы выявить нарушителей. По последним данным, полиция существенно продвинулась в расследовании этого дела", - сообщили в пресс-службе аэропорта теперь.

Там подчеркнули, что "подобные выходки" могут привести к "более серьезным негативным последствиям".

"Мы твердо убеждены, что методы, которые выбрали нарушители недопустимы и незаконны. Призываем всех, кто хочет донести до руководства аэропорта информацию о любых уязвимостях, выбирать более приемлемый способ - напишите нам на электронный адрес service@odessa.aero или позвоните по телефону +38 (048) 705-39-31", - говорится в публикации.

Также читайте: За пять лет количество киберпреступлений в Украине возросло в 2,5 раза, - Опендатабот

Напомним, правоохранители Одесской области проводят следственные действия в уголовном производстве по факту несанкционированного вмешательства в информационные системы одесского аэропорта. В МВД уверяют, что никакого политического давления на в этом деле нет. На сайте полиции не сообщается, у кого именно проводят обыски, однако ранее ОО "Украинский Кибер Альянс" сообщила, что полиция проводит обыски по месту регистрации трех общественных активистов и соучредителей организации.