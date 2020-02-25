Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
25.02.20 21:59

Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн. ФОТОрепортаж

Правительство Японии передало Военно-медицинскому клиническому центру Северного региона в Харькове современное медицинское оборудование стоимостью около 8 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн 01

Церемония передачи прошла с участием посла Японии в Украине Такаши Кураи и заместителя министра обороны Украины Алексея Марценюка.

Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн 02

Харьковский госпиталь получил стационарную рентген-систему с дистанционным управлением DREXZX80/E6 Remotecontrol R/F system Canon ZEXIRA и две оптоволоконные бронхолитические системы FUJIFILM F82-120T. Общая стоимость подарка составляет около 8 миллионов гривен.

Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония выделила 340 тыс. долл. на реализацию в Украине шести проектов в области здравоохранения

Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн 04
Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн 05

Уже с завтрашнего дня госпиталь начнет использовать в работе подарки от Японии.

Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн 06

Смотрите: Силы самообороны Японии в этом году впервые примут участие в учениях "See Breeze", - Минобороны. ФОТОрепортаж

Вскоре современное медицинское оборудование - компьютерный томограф - получит и госпиталь во Львове.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100