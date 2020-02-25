Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Церемония передачи прошла с участием посла Японии в Украине Такаши Кураи и заместителя министра обороны Украины Алексея Марценюка.
Харьковский госпиталь получил стационарную рентген-систему с дистанционным управлением DREXZX80/E6 Remotecontrol R/F system Canon ZEXIRA и две оптоволоконные бронхолитические системы FUJIFILM F82-120T. Общая стоимость подарка составляет около 8 миллионов гривен.
Уже с завтрашнего дня госпиталь начнет использовать в работе подарки от Японии.
Вскоре современное медицинское оборудование - компьютерный томограф - получит и госпиталь во Львове.