В ГБР создадут Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, Венедиктова пообещала, что такие отчетные встречи будут ежемесячными, а для постоянной коммуникации представители потерпевших и раненых делегировали Юрия Аксенина и Павла Кучера.

"Наши следователи уже направили в суд два "дела Майдана" - о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов. Сообщено о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" бойцу спецподразделения "Омега". Вскоре в Государственном бюро расследований будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании "дел Майдана". Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами", - заявила и.о. директора ГБР.

Отмечается, что всего сейчас в ГБР 49 уголовных производств по "делам Майдана".

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Напомним, 18 февраля следователи отдела по "делам Майдана" Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения "Омега". На следующий день Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины "Омега" Владимира Косенко. Его обязали носить электронный браслет.

21 февраля в суд направили обвинительный акт относительно экс-следователя, который в 2014 году незаконно преследовал участников Революции Достоинства. Его подозревают в злоупотреблении властью, подлоге, препятствовании проведению митингов. Всего в суд направили обвинительные заключения против 11 бывших следователей, прокуроров и судей, преследовавших участников Революции Достоинства.