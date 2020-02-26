На трассе "Киев-Чоп" на Львовщине в ДТП погибли два человека. ФОТО

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"26 февраля в 7:10 от дежурного врача скорой помощи поступило сообщение о том, что на трассе Киев - Чоп в с. Конюхов Стрыйского района произошло столкновение автомобиля "Ford Focus", и автомобиля "ВМВ Х3". К месту вызова немедленно выехали спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части г. Стрый", - говорится в сообщении.
Как выяснилось на месте происшествия, в результате ДТП погибли два человека: водитель Ford - мужчина, 1966 года рождения и пассажирка - женщина, 1970 года рождения. Также травмирован водитель автомобиля "ВМВ Х3" которого с травмами разной степени тяжести госпитализировали центральную районную больницу.
Спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали тела погибших из автомобиля.
К ликвидации последствий ДТП привлеклись две единицы спецтехники и семь человек личного состава ГосЧС.