На трассе "Киев-Чоп" на Львовщине в ДТП погибли два человека. ФОТО

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"26 февраля в 7:10 от дежурного врача скорой помощи поступило сообщение о том, что на трассе Киев - Чоп в с. Конюхов Стрыйского района произошло столкновение автомобиля "Ford Focus", и автомобиля "ВМВ Х3". К месту вызова немедленно выехали спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части г. Стрый", - говорится в сообщении.

Как выяснилось на месте происшествия, в результате ДТП погибли два человека: водитель Ford - мужчина, 1966 года рождения и пассажирка - женщина, 1970 года рождения. Также травмирован водитель автомобиля "ВМВ Х3" которого с травмами разной степени тяжести госпитализировали центральную районную больницу.

Спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали тела погибших из автомобиля.

К ликвидации последствий ДТП привлеклись две единицы спецтехники и семь человек личного состава ГосЧС.

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