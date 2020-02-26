Румыны опустошают полки магазинов после призыва властей не паниковать из-за коронавируса. ФОТОрепортаж

Заявление министр Костач сделал в понедельник, 24 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на румынское телевидение.

Он рассказал, что планирует во вторник встретится с представителями работающих в стране сетей супермаркетов, а ранее говорил с ними по телефону, и те заверили его, что продуктов достаточно.

"Ни в коем случае мы не должны быть осторожными, мы должны избегать паники среди населения, и мы должны дать властям работать так же, как они работали до сих пор. Все принятые до этого времени меры были достаточными, у нас на территории Румынии нет ни одного пациентов с коронавирусом", — сказал министр здравоохранения.

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Сразу после этого заявления в супермаркетах образовались огромные очереди. Люди смели запасы продуктов с полок. Особым спросом пользовались продукты долгого хранения, такие, как крупы и консервы.

Исполнительный директор Ассоциации крупных коммерческих сетей Румынии Георгий Бэдеску говорит, что во вторник люди покупали продукты так, как обычно делают это на большие праздники. По его словам, запасы продуктов в магазинах скоро будут восстановлены.

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