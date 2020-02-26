37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утилизация алкоголя состоялась в Винниках Львовской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Депо.Львів". Напитки перелили из бутылок в емкости и отвезли на очистительные сооружения.

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Содержимое бутылок не соответствует требованиям ДСТУ и не пригодно к употреблению. Его крепость составляет 27 градусов, а значит, отправлять эту жидкость на переработку невыгодно.

"Речь идет о поддельной водке марок "Рюмка золота", "Рюмка серебряная", "Золотая пшеничка", "Лесная песня", "Великая княгиня Ольга", "Великий князь Мономах", "Синяя лошадь", "Будьмо", "Забава", "Родная столица", "Максимум", которую должностные лица одного из ООО хранили в складском помещении с целью сбыта", — сообщили в пресс-службе Минюста.

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На утилизации присутствовал министр юстиции Денис Малюська. По его словам, поддельный алкоголь решили уничтожить, чтобы он повторно не попал в торговые сети.

"Неизвестно, какие последствия имело бы попадание такого "самопала" на прилавки магазинов. Мы обеспечим уничтожение этой продукции, все действия будут задокументированы и зафиксированы на видео, чтобы ни у кого не возникло сомнений относительно судьбы этого конфиската", — сказал Малюська.

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