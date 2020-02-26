Депутат от ОПЗЖ Христенко заказал банкет в Москве на миллион долларов в честь дня рождения жены, - Казанский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом рассказал журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Помните, как Петр Порошенко потратил 500 тысяч долларов в отпуске на Мальдивах? Тогда еще был большой скандал. Так вот, этот рекорд побит скромным 36-летним депутатом от ОПЗЖ - Федором Христенко из Горловки. Недавно он закатил в Москве вечеринку в честь дня рождения своей жены и прогулял около 1 млн долларов только за один вечер", - написал Казанский в Фейсбук.

Христенко с женой

По его словам, для праздника арендовали помещение в одном из самых дорогих отелей России - "4 сезона", который расположен прямо напротив Кремля.

"На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов. Возможно, мы бы никогда не узнали об этой тусовке, если бы супруга Федора - Марина Христенко и ее друзья сами не выложили бы видео своего отдыха в Инстаграме", - добавляет журналист.

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"Христенко еще полгода назад в интервью рассказывал, что у него толком ничего нет, в 2014 он переехал из Горловки в Киев, жил на съемной квартире в спальном районе, позже занимался консалтинговым бизнесом. Ни заводами, ни пароходами, ни торговыми центрами он не владеет. Откуда же у него теперь миллионы?" - задается вопросом Казанский.

Далее Казанский описывает гостей вечеринки, среди которых Анастасия Маловичко - супруга некоего Александра Батурина из Енакиево.

Марина Христенко и Анастасия Маловичко

"Гугл хорошо знает Александра Батурина, как криминального авторитета из Енакиево по прозвищу Батура. Пишут, что он один из приближенных Юры Енакиевского, смотрящий по Горловке и вообще довольно жесткий человек. Можно найти в открытых источниках и материалы уголовных дел, по которым он проходил - разбой, похищения людей и т.д.", - отмечает журналист.

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"То есть, картина вырисовывается следующая: подпольный миллионер Федор Христенко, о котором до 2019 года почти никто не слышал, на самом деле оказался в ОПЗЖ не просто так, а потому что за него очень попросили или заплатили влиятельные криминальные друзья. Видимо, енакиевским ребятам был очень нужен свой человек в украинском парламенте. Но при этом нужен был кто-то без негативного шлейфа. Ноунейм. Тут и подвернулся скромный горловский парень Федя", - резюмирует Казанский.

Лидер ОПЗЖ Юрий Бойко и Федор Христенко

"Представляю, что началось бы в какой-нибудь европейской стране, если бы там стало известно, что депутат местного парламента прогулял миллион долларов в Москве в компании криминального авторитета. Но уверен, что у нас ничего не будет", - подытожил журналист.