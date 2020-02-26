Воин 58-й ОМПБ Дмитрий Гринь погиб на Донбассе 26 февраля. ФОТО

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице 58-й ОМПБр, сообщает Цензор.НЕТ.

Дмитрий Гринь, 1992 года рождения, житель города Шостка Сумской области, военнослужащий, старший водитель мотопехотного отделения 58-й отдельной мотопехотной бригады.

"Герои всегда будут жить в наших сердцах! Трагическая новость. 26 февраля 2020 в районе города Майорск погиб житель Шостки, военнослужащий одного из подразделений 58 ОМПБр им. гетмана Выговского Дмитрий Гринь. Командование и личный состав бригады выражают соболезнования родным и близким погибшего героя.

Дмитрий был призван на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины в сентябре 2014 года Шосткинским ОМВК в Сумской области, а начиная с января 2019 года, наш побратим находился на контракте в одном из подразделений бригады. Проходил службу в должности старшего водителя мотопехотного отделения. Склоняем головы перед памятью героя! "- говорится в сообщении бригады.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.