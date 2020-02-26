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26.02.20 20:08

В Киеве возле посольства РФ прошла акция "Россия должна освободить Крым!" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле здания посольства РФ в Украине прошла акция "Россия должна освободить Крым".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторами мероприятия выступили Рух Опору Капітуляції, Международное движение #LIBERATECRIMEA, Меджлис крымскотатарского народа. Акция проходит в рамках международной кампании "Нет "нормандии" без Крыма!".

В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 01

В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 02
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 03
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 04
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 05

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В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 06
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 07
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 08
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 09
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 10
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 11
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 12
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 13
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 14
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 15
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 16

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В акции принял участие бывшие узники Кремля Олег Сенцов и Эдем Бекиров.

В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 17
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 18


В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 19
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 20
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 21

В конце акции участники начали бросать лапати на территорию посольства России, из-за чего возник конфликт с охранявшими его правоохранителями.

В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 22
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 23
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 24
В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 25


В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 26

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В Киеве возле посольства РФ прошла акция Россия должна освободить Крым! (обновлено) 27

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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