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26.02.20 21:26

Падение индекса промышленной продукции в январе 2020 года к январю 2019 года составило 5,1%, - экономист Компаниец. ТАБЛИЦЫ

Уже девять месяцев в Украине фиксируется падение промышленного производства.

Об этом написал в Facebook экономист Владимир Компаниец, информирует Цензор.НЕТ.

Он приводит таблицы индексов промышленной продукции по основным видам деятельности и по регионам, на основе которых сделана инфографика.

Падение индекса промышленной продукции в январе 2020 года к январю 2019 года составило 5,1%, - экономист Компаниец 01
Падение индекса промышленной продукции в январе 2020 года к январю 2019 года составило 5,1%, - экономист Компаниец 02

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Падение индекса промышленной продукции в январе 2020 года к январю 2019 года составило 5,1%, - экономист Компаниец 03

"Украинская промышленность продолжает стремительно лететь вниз, в январе зафиксировано уже девятимесячное подряд падение индекса промышленной продукции, которое составило -5,1% в январе 2020 года к январю 2019 года. Падение в январе зафиксировано, как в добывающей, так и в перерабатывающей промышленности", - отмечает экономист.

Наибольшее падение в январе 2020 года зафиксировано в Луганской области (26%), наибольший рост - в Херсонской (20,2%).

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Падение индекса промышленной продукции в январе 2020 года к январю 2019 года составило 5,1%, - экономист Компаниец 04

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