Вооруженный мужчина в военной форме и медицинской маске ограбил отделение "Новой почты" в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Как пишет издание, видео с камер наблюдения почты удалось раздобыть активистам ГО "Автопатруль Майдан". На нем видно, как мужчина направляет пистолет на сотрудника "Новой почты".

По предварительной информации, "улов" злоумышленника составил около 20 тысяч гривен. После того, как мужчина получил деньги из кассы, он покинул место преступления. В здании почты работали следователи, а патрульные получили ориентировку на поимку грабителя. В инциденте обошлось без пострадавших. Был ли у подозреваемого боевой пистолет или муляж пока также неизвестно.

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С места ограбления мужчина сбежал на своих двоих. На место прибыла патрульная полиция и следователи главного управления полиции. Подозреваемого разыскивают.



Фото и видео: сайт "Информатор"