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27.02.20 09:31

Вооруженный мужчина в военной форме и медицинской маске ограбил отделение "Новой почты" в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

26 февраля, в Днепровском районе столицы в отделение Новой почты №130 вошел мужчина в военной форме и медицинской маске. Он подошел к кассе и, достав пистолет, потребовал отдать ему деньги из кассы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Как пишет издание, видео с камер наблюдения почты удалось раздобыть активистам ГО "Автопатруль Майдан". На нем видно, как мужчина направляет пистолет на сотрудника "Новой почты".

По предварительной информации, "улов" злоумышленника составил около 20 тысяч гривен. После того, как мужчина получил деньги из кассы, он покинул место преступления. В здании почты работали следователи, а патрульные получили ориентировку на поимку грабителя. В инциденте обошлось без пострадавших. Был ли у подозреваемого боевой пистолет или муляж пока также неизвестно.

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Вооруженный мужчина в военной форме и медицинской маске ограбил отделение Новой почты в Киеве 01

С места ограбления мужчина сбежал на своих двоих. На место прибыла патрульная полиция и следователи главного управления полиции. Подозреваемого разыскивают.

Вооруженный мужчина в военной форме и медицинской маске ограбил отделение Новой почты в Киеве 02
Фото и видео: сайт "Информатор"

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