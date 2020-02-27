Сотрудники частного медцентра на Полтавщине продавали рецепты на психотропы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"С ноября 2019 по январь 2020 должностные лица медицинского центра, который работал под "ширмой" предоставления легальной медицинской помощи наркозависимым лицам, незаконно выдали около 600 рецептов на наркотические лекарственные средства почти на миллион гривен", - говорится в сообщении.

В организации деятельности наркологического центра подозревают главного врача одного из городских медицинских учреждений.

Установлено, что медперсонал клиники выписывал рецептурные бланки "пациентам" без наркотической зависимости и, соответственно, без медицинских показаний для получения заместительной поддерживающей терапии.

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За рецепты, выданные здоровым пациентам для получения 12 тыс. доз наркотиков, клиника получила более 300 тыс. грн прибыли.

Рецепт на получение сильнодействующих лекарственных средств "клиенты" имели возможность получить во время так называемой консультации. За каждый прием и рецепт на банковский счет клиники они перечисляли более 600 гривен.

Кроме того, в медицинском учреждении действовала так называемая "бонусная" система. За троих новых "пациентов" постоянные клиенты получали бесплатный рецепт на наркотический препарат в одной из аптек города.

Решается вопрос о сообщении должностным лицам подозрений в совершении преступлений. По установленным фактам полиция осуществляет досудебное расследование по трем статьям Уголовного кодекса Украины: незаконный сбыт наркотических средств (ст. 307), незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ (ст. 319), подделка документов, бланков, сбыт или использование поддельных документов (ст. 358).

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