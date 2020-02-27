Тела двух детей обнаружили спасатели во время ликвидации пожара в жилом доме на Волыни, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Волынской области.

В 2:16 поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в селе Белашов Ковельского района.

Первое подразделение пожарных прибыло на место происшествия уже в 2:20.

На момент прибытия пожар достиг крыши и охватил весь дом. Соседи сообщили, что в доме могут находиться двое детей. На тушение пожара спасатели подали 3 пожарных водяных ствола, для локализации пожара понадобилось 55 минут. К сожалению, на месте пожара сотрудники Службы 101 обнаружили в комнате двух тела двух детей - мальчика 2014 г.р. и девочку 2017 г.р. Спасти детей уже не было возможности.

Пожар ликвидирован в 04:40.

Обстоятельства гибели детей и причина пожара устанавливаются. По предварительным данным, огонь вспыхнул в результате недостатков конструкции печного отопления.

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