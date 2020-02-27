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27.02.20 13:15

Полицейский насмерть сбил велосипедистку на Хмельнитчине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Вчера вечером на Хмельнитчине полицейский на автомобиле "Skoda Octavia" осуществил наезд на велосипедистку. Женщина погибла на месте. Водитель самостоятельно вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

6 февраля около 20:35 в с. Щиборовка Красиловского района Хмельницкой области полицейский за рулем автомобиля "Skoda Octavia" совершил наезд на велосипедистку. В результате ДТП женщина погибла на месте.

Водитель самостоятельно вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей. Предварительно установлено, что в состоянии алкогольного опьянения полицейский не находился.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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Полицейский насмерть сбил велосипедистку на Хмельнитчине, - ГБР 01
Полицейский насмерть сбил велосипедистку на Хмельнитчине, - ГБР 02
Полицейский насмерть сбил велосипедистку на Хмельнитчине, - ГБР 03
Полицейский насмерть сбил велосипедистку на Хмельнитчине, - ГБР 04
Полицейский насмерть сбил велосипедистку на Хмельнитчине, - ГБР 05

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