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27.02.20 13:25

С погибшим на Донбассе воином 58-й ОМПБр Дмитрием Гринем простятся завтра в Шостке. ФОТО

Завтра, 28 февраля, в Центре культуры и досуга города Шостка Сумской области по адресу: ул. Садовый бульвар, 13, в 11.30 начнется церемония прощания с Дмитрием Владимировичем Гринем, 1992 года рождения, жителем Шостки, военнослужащим, старшим водителем мотопехотного отделения 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 27 февраля утром в районе города Майорск Донецкой области в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом говорится на официальном сайте Шосткинского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"28 февраля 2020 года  Шостка будет прощаться с Дмитрием Гринем. Траурные мероприятия пройдут в Центре культуры и досуга, ул. Садовый бульвар, 13. Церемония прощания начнется в 11.30. 12.00 - церковная панихида. 13.00 - траурное шествие", - отмечается в сообщении.

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Дмитрий Гринь родился 15.07.1992 года. Окончил высшее профессиональное училище №19 города Шостка. В сентябре 2014 года был призван на военную службу в ВСУ. С января 2019-го проходил службу по контракту в 58-й ОМПБр.

У него остались родители.

Распоряжением городского головы 28 февраля 2020 г. в городе Шостка объявлен днем ​​траура.

С погибшим на Донбассе воином 58-й ОМПБр Дмитрием Гринем простятся завтра в Шостке 01

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