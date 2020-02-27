Мужчина устроил стрельбу из автомата на Черкасщине, никто не пострадал, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черкасской области.

В полицию обратился житель одного из сел Тальновского района с сообщением о том, что его брат в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ему оружием, похожим на автомат, и совершил несколько выстрелов ему под ноги. После чего злоумышленник с места происшествия ушел в неизвестном направлении.

Поиски злоумышленника продолжались в течение суток. Они осложнялись тем, что большая часть домовладений в селе покинута ​​людьми, а село окружено посадками, густыми лесами и оврагами. Полицейские проверили почти каждое домовладение в селе и организовали прочесывание лесных массивов и оврагов. В результате многочасовой поисковой операции местонахождение злоумышленника установили вечером следующего дня. Его задержали, автомат, котоырй мужчина спрятал на территории села, изъяли.

Как рассказал задержанный, он длительное время скрывался в лесу. Когда группа полицейских начала приближаться к месту, где он находился, он переместился к посадкам, а затем и в деревню. По дороге спрятал автомат, а сам спрятался в заброшенном, полуразрушенном доме.

Возбуждены уголовные производства по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), статье 15 и статье 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет. В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Назад! Назад сказал! Будь ты проклят!", - на рынке Барабашово в Харькове произошли стычки со стрельбой. ВИДЕО





