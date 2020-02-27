За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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"Сегодня мы, вся Украина, предстали перед новым довольно сложным вызовом - не допустить распространения в Украине коронавируса, который стремительно распространяется в мире.

Для этого мобилизуются все имеющиеся ресурсы, в том числе и вокруг государственной границы, которая фактически является одним из первых противоинфекционных барьеров", - говорится в сообщении.

Сергей Дейнеко также отметил четкое взаимодействие между Государственной пограничной службой Украины и Министерством здравоохранения

"В непростую минуту мы подставили плечо друг другу, чтобы надежно обеспечить усиленный контроль при въезде граждан в Украине. В пунктах пропуска через государственную границу и в контрольных пунктах въезда-выезда обеспечено проведение температурного скрининга всех, кто въезжает в Украину", - сообщил он.

Кроме того, глава пограничного ведомства заверил граждан, что оснований для паники нет, ведь все службы приложили максимум усилий, чтобы предотвратить распространение инфекции на территорию нашей страны.

За минувшие сутки на границе измерили температуру тела почти 75 тыс. человек, из которых около 47 тыс. человек - на западном участке границы и более 13 тыс. человек - в аэропортах "Борисполь" и "Киев" (Жуляны). При этом больных с явными признаками ОРВИ не было.

Кроме того, в нескольких пунктах пропуска провели учения, во время которых отрабатывались действия пограничников и медперсонала, их взаимодействие в случае обнаружения путешественников с признаками заболевания.

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