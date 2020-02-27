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27.02.20 15:54

Женщину, подозреваемую в причастности к наемникам РФ, задержали на Луганщине, - МВД. ФОТО

Военнослужащие одного из подразделений группировки НГУНацгвардии Украины в ОТУ "Север" задержали женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД.

"Жительница Успенки Лутугинского района Луганской области пыталась пересечь гвардейский блокпост возле села Городище на востоке Луганщины. Данные о гражданке были в поисковой базе ситуационного центра. Теперь ей инкриминируют статью 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности", - говорится в сообщении.

Минимальная санкция от двух лет, максимальная - до пятнадцати. Облегчить свое участие (до освобождения от ответственности) правонарушительница могла бы только в случае, если бы добровольно вышла из такого формирования и сообщила о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления. Но этого, пока, не произошло.

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Женщину, подозреваемую в причастности к наемникам РФ, задержали на Луганщине, - МВД 01
Женщину, подозреваемую в причастности к наемникам РФ, задержали на Луганщине, - МВД 02

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